MilanNews.it

L'arrivo di Daichi Kamada al Milan non è in discussione: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il giapponese, che è in uscita a zero dall'Eintracht Francoforte e che è molto apprezzato da Stefano Pioli, sbarcherà a Milano non appena gli agenti scioglieranno alcuni nodi burocratici.