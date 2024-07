Milan, la pista Emerson Royal si è raffreddata per due motivi

E' tutto fermo sul fronte del nuovo terzino destro in casa rossonera. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che per settimane si è parlato dell'interesse concreto del Milan per Emerson Royal, ma la pista si è raffreddata per due motivi: prima di tutto per la richiesta del Tottenham ritenuta troppo alta dal Diavolo (20 milioni di euro) e poi perchè Pierre Kalulu sta dando buone indicazioni a Milanello in quel ruolo (Fonseca lo sta alternando con Calabria).

Questi i numeri stagionali di Emerson Royal con la maglia del Tottenham:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 22

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1333'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 4