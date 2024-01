Milan, la Ternana pensa a Pellegrino in prestito

Non solo entrate, il Milan in questo calciomercato starebbe lavorando anche sul fronte delle uscite per quanto riguarda la difesa. Uno dei possibili partenti è il giovane Marco Pellegrino, che in questa prima parte di stagione non ha praticamente mai trovato spazio sotto Stefano Pioli, complice anche un grave infortunio alla caviglia.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, sull'argentino si sarebbe mossa nelle ultime ore la Ternana, che starebbe per l'appunto pensando al prestito fino alla fine della stagione di Pellegrino per sostituire Diakité, in uscita direzione Palermo.