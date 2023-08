Milan, Lazetic ai saluti: va in prestito al Fortuna Sittard

vedi letture

Secondo Sky Sport, Marko Lazetic sta per lasciare il Milan. Il giovane attaccante rossonero è reduce da una stagione in prestito e continuerà a giocare lontano da Milano anche nella prossima: i rossoneri l'avrebbero ceduto al Fortuna Sittard, nuovamente in prestito, per mantenere il controllo sul cartellino del giocatore.