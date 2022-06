Milan, Leao colora (già) di rossonero Renato Sanches: l'affare è definito

© foto di Imago/Image Sport

Nell'attesa dell'ufficialità dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, non sembrano esserci dubbi per quello che dovrebbe essere uno dei primissimi arrivi (oltre a Divock Origi) del calciomercato estivo del Milan 2022. Renato Sanches, infatti, è ad un passo dal vestire rossonero.



Dettagli già concordati

Il Milan segue il calciatore già da diversi mesi, tanto che Maldini e Massara avevano provato a portarlo a Milano già negli ultimi giorni nell'ultima sessione invernale di mercato; non se ne fece nulla, con l'obiettivo, però, di chiudere il tutto in estate. E così sarà a meno di colpi clamorosi: Renato Sanches diventerà un nuovo calciatore del Milan con una valutazione tra i 15 e i 18 milioni di euro circa e un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione.



E Leao spinge

A colorare già il portoghese di rossonero ci ha (già) pensato Rafael Leao, il quale, nella giornata di ieri, ha commentato un post su Instagram di una settimana fa del connazionale con due pallini rossoneri. i due potrebbero, dunque, ritrovarsi ben presto a Milanello: Leao dal 14 luglio, Renato Sanches, una volta svolte le visite mediche, subito dal 4 luglio.