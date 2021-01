Milan, Mandzukic fa cadere in tentazione il Diavolo: sono giorni di riflessione in casa rossonera

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mario Mandzukic fa cadere in tentazione il Milan: in via Aldo Rossi sono giorni di riflessione prima di decidere se tesserare o meno l'attaccante croato che arriverebbe in rossonero per fare il vice-Ibrahimovic. I dirigenti milanisti stanno valutando diversi aspetti, da quello economico a quello tecnico, prima di prendere una decisione definitiva.