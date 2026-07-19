Milan, il mercato dipende da Leao: Karetsas si allontana
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Ad oggi mancano le pretendenti di Rafael Leao, la cui permanenza potrebbe costringere il Milan a rivedere i propri piani in questo calciomercato
Il futuro di Rafael Leao condizione le prossime mosse del Milan. Il club valuta il portoghese circa 60 milioni, ma finora non sono arrivate offerte concrete, né dalla Premier League né da altri campionati.
La permanenza del portoghese limiterebbe di conseguenza le risorse disponibili per l'assalto a Kostantinos Karetsas: il Genk chiede circa 40 milioni, con il Borussia Dortmund che ne avrebbe invece già offerti 30 - rifiutati. Senza una cessione importante come quella di Leao, però, i rossonero potrebbe essere costretti a rivedere i propri piani.
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