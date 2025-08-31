Milan: Mitrovic ed Embolo restano una soluzione per l'attacco

Artem Dovbyk è la prima scelta del Milan per sistemare l'attacco di Max Allegri, ma con meno di 48 ore a disposizione è complicato pensare che si riesca a trovare un accordo con la Roma. Ovviamente nulla è impossibile, ma per evitare di restare poi col cerino in mano la dirigenza rossonera non avrebbe perso di vista anche le alternative all'ucraino.

Scrivono infatti i colleghi del Corriere dello Sport che Aleksandar Mitrovic dell'Al-Hilal e Breel Donald Embolo del Monaco restano una soluzione per l'attacco del Milan. Da notificare che sul centravanti svizzero si sarebbe registrato il forte interesse proprio della Roma, alla ricerca di un'eventuale sostituto di Dovbyk nel momento in cui l'affare con il Diavolo dovesse andare in porto.