Milan: Mitrovic ed Embolo restano una soluzione per l'attacco
MilanNews.it
Artem Dovbyk è la prima scelta del Milan per sistemare l'attacco di Max Allegri, ma con meno di 48 ore a disposizione è complicato pensare che si riesca a trovare un accordo con la Roma. Ovviamente nulla è impossibile, ma per evitare di restare poi col cerino in mano la dirigenza rossonera non avrebbe perso di vista anche le alternative all'ucraino.
Scrivono infatti i colleghi del Corriere dello Sport che Aleksandar Mitrovic dell'Al-Hilal e Breel Donald Embolo del Monaco restano una soluzione per l'attacco del Milan. Da notificare che sul centravanti svizzero si sarebbe registrato il forte interesse proprio della Roma, alla ricerca di un'eventuale sostituto di Dovbyk nel momento in cui l'affare con il Diavolo dovesse andare in porto.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Ramazzotti: "Il Marsiglia, visto il fattaccio e i problemi creati, non ha molta voglia di fare sconti a Rabiot"
Le più lette
Primo Piano
Nkunku: "Sono molto contento di essere al Milan. Darò tutto per questo club e per rendere felici i tifosi"
live mnLIVE MN - Jimenez al Bournemouth, Musah all'Atalanta. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com