MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Estadio Deportivo, quotidiano andaluso, spiega come il Milan abbia messo gli occhi su Brereton Diaz, attaccante cileno di proprietà del Blackburn classe 1999. Il giocatore è in scadenza al 30 giugno 2023 e per lui c'è la fila, in particolare il Siviglia.