Il futuro al Milan di Lucas Paquetà è tutt’altro che certo. Il brasiliano potrebbe lasciare il club rossonero, e non è da escludere che possa farlo già a gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Flamengo è interessato al prestito, ma non verrà accontentato. I rossoneri, infatti, non cederanno il ragazzo a titolo temporaneo.