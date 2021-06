Milan, obiettivo Belotti: ecco la cifra che potrebbe soddisfare Cairo

Il Milan non ha smesso di pensare a Belotti. Il "Gallo" ha il contratto in scadenza tra un anno (e non sembra intenzionato a rinnovare), quindi il costo del cartellino non dovrebbe essere altissimo. Il Torino, però, ha già rifiutato un'offerta da 18 milioni dalla Roma (15 più 3 dei bonus) e ne chiede almeno 30. Tuttavia, come riporta Tuttosport, è probabile che con 20 milioni cash, più bonus o una contropartita, Cairo sarebbe "costretto" a sedersi al tavolo.