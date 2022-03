Milan, obiettivo De Ketelaere del Bruges: costa 30 milioni di euro

MilanNews.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan da diverse settimane ha messo gli occhi sul giovane calciatore del Bruges, Charles De Ketelaere. Classe 2001, il trequartista belga in questa stagione ha collezionato in totale – per ora – 41 presenze, condite da 17 gol e 9 assist. Prenderlo però non sarà facile, visto che potrebbe scatenarsi la concorrenza europea, ma i rossoneri potrebbero anche provare a fare l'investimento, con il prezzo del cartellino del giocatore che al momento si aggira sui 30 milioni di euro.