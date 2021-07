Milan, oggi le visite e la firma di Giroud. Fatta per Brahim Diaz e Ballo-Tourè

Finalmente è sbarcato a Milano il nuovo attaccante rossonero Olivier Giroud. Alle 19.00 di ieri con un volo privato provenite da Grenoble è atterrato a Milano Linate, poi subito un giro in centro città e successivamente in albergo. Questa mattina sono previste le visite mediche alla Clinica “La Madonnia”, nel pomeriggio la firma sul contratto a Casa Milan. Sarà un biennale a 3,5 milioni con opzione per la prossima stagione. Dopo la firma e le foto di rito l’attaccante francese terminerà il periodo di vacanze e sarà a Milano il 26 luglio per iniziare ufficialmente la sua avventura al Milan come vice Ibrahimovic. In verità l’attaccante vuole giocarsi le carte da titolare e farà di tutto per mettere in difficoltà mister Pioli nel corso della stagione. Ma la prima di campionato potrebbe giocarla lui, considerando la condizione fisica non ottimale di Zlatan successivamente all’operazione al ginocchio.

Il Milan ha chiuso per il terzino sinistro Ballo-Tourè del Monaco, costo dell'operazione 4,2 milioni più bonus. Conclusa pure la trattativa tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo arriverà con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e contro-riscatto. In chiusura anche l’operazione Warren Bondo con il Nancy, il giovane centrocampista classe 2003 che potrebbe essere aggregato in prima squadra.