Milan, Origi ha ricevuto il via libera per lasciare il club a zero

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, nelle ultime settimane Divock Origi ha ricevuto il via libera per lasciare il Milan a parametro zero ed è pronto a trovare una nuova squadra. Il belga andrà via sicuramente dal club rossonero e sta valutando diversi opzioni in Qatar, Arabia Saudita e anche nella Mls americana.



🔴⚫️🇧🇪 Divock Origi has green light to leave AC Milan on a free transfer in the final weeks and he’s ready to find new solution.



Origi will definitely leave; considering options in Qatar, Saudi and also some MLS teams interested for January. pic.twitter.com/1Z62y2Pzke