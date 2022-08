MilanNews.it

Uno dei nomi più in voga per il centrocampo rossonero, in questo rush finale di calciomercato, è Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 in forza al Wolfsburg. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan non sarebbe l'unico club italiano sulle tracce del talento: ci sarebbe infatti un interessamento concreto anche dell'Atalanta.