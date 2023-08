Milan, per l'attacco c'è anche il nome di Moise Kean

Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan a Calciomercato - L'Originale. Riguardo la ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud, il nome nuovo è quello di Moise Kean della Juventus. Secondo Di Marzio, i rossoneri ci avrebbero pensato in questi giorni: Kean potrebbe eventualmente arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il nome di Kean è valido in caso di cessione di Lorenzo Colombo, in modo da avere un altro attaccante italiano in rosa.