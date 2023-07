Milan, per Musah il Valencia chiede 30 milioni: concorrenza della Premier

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nonostante l'affondo per Reijnders e l'ingaggio già ufficiale di Loftus-Cheek, il Milan ha bisogno di tanti rinforzi a centrocampo e per questo non sembra intenzionato a mollare il colpo per Yunus Musah, centrocampista americano del Valencia. La richiesta del club spagnolo è di 30 milioni, cifra che i rossoneri non hanno intenzione di spendere, sperando di riuscire ad abbassare le pretese della controparte. In tutto questo, nonostante Musah voglia trasferirsi in rossonero e ci sia già un principio d'accordo, è sempre bene monitorare i movimenti dalla Premier League: West Ham e Fulham sarebbero interessati al centrocampista. Lo riferisce Tuttosport.