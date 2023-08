Milan, per ora ancora nessuna offerta concreta per Origi

Divock Origi, che non ha partecipato alla tournée negli Stati Uniti, continua ad essere in uscita dal Milan, ma per ora non sono ancora arrivate offerte concrete per lui in via Aldo Rossi. C'è stata solo qualche manifestazione di interesse da squadre arabe, opzioni che però il belga non sembra al momento apprezzare più di tanto. A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.