Milan, per ora non sono arrivate offerte concrete per Adli: il francese ha estimatori in Arabia Saudita e in Inghilterra

Per fare spazio all'arrivo di Youssouf Fofana, il principale indiziato a lasciare il Milan è Yacine Adli che non sembra essere centrale nel nuovo progetto tecnico di Paulo Fonseca: il francese piace in Arabia Saudita e in Inghilterra, dove c'è stato un sondaggio da parte del Brentford, ma per ora in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte concrete.

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che aggiunge che la situazione è comunque destinata ad una svolta a breve. Il Milan deve cedere uno straniero over 22 per poter registrare Fofana nella liste per la Serie A.