Milan, per rinnovare Ibra vuole 8 mln di ingaggio: richiesta eccessiva per il club rossonero

La storia tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan è ad un passo dalla conclusione. L'attaccante svedese, che è in scadenza di contratto, per restare in rossonero avrebbe chiesto il doppio di quello che ha guadagnato negli ultimi sei mesi, cioè 8 milioni di euro. Una richiesta ritenuta ovviamente eccessiva dal club di via Aldo Rossi. A riferirlo è sportmediaset.it che spiega che Ibra vorrebbe cambiare aria in quanto si sarebbe anche stancato dell'ad milanista Gazidis.