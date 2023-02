Milan, possibile altro rinnovo per Ibrahimovic? A fine stagione ne discuterà con Maldini

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fino a poche settimane fa, il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembrava a molti lontano dal campo, sicuramente lontano dal Milan. Per il Corriere dello Sport, invece, lo svedese avrebbe tutta l'intenzione di continuare nel caso in cui il suo fisico rispondesse in modo positivo da qui a fine stagione. E proprio al termine del campionato, scrive il quotidiano, come lo scorso anno il giocatore e Paolo Maldini si incontreranno e ragioneranno dati alla mano sul da farsi. E come detto se i problemi fisici fossero messi da parte, potrebbe prolungare per una nuova stagione prima di passare dietro la scrivania, magari proprio al Milan.