Milan, preso Dest dopo l'infortunio di Florenzi. Valutati anche i profili di Odriozola, Zappacosta e Zappa

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'infortunio muscolare di Alessandro Florenzi contro il Sassuolo, che dovrebbe tenerlo ai box per diverse settimane, il Milan è corso subito ai ripari e in poche ore ha chiuso con il Barcellona per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Sergino Dest. Il terzino americano non è stato però l'unico profilo valutato da Maldini e Massara, i quali hanno pensato anche a Odriozola, Zappacosta e Zappa. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.