Milan, presto si dovrà discutere anche del rinnovo di Calabria

Ovviamente in questo momento le priorità sono i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, ma presto il club di via Aldo Rossi dovrà affrontare anche la situazione dei giocatori in scadenza nel 2022. Tra questi, come riporta Tuttosport, c'è anche Davide Calabria: i contatti tra le parti sono avviati, ma presto bisognerà passare dalle parole ai fatti. I rossoneri sono disposti ad offire un importante aumento di ingaggio ad uno dei pilastri della squadra di Pioli: dagli attuali 1,1 milioni di euro all'anno a 2 milioni.