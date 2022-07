Milan, probabile la partenza in prestito di Marko Lazetic

MilanNews.it

Marko Lazetic è arrivato al Milan lo scorso gennaio forse con più aspettative del dovuto. Nella scorsa stagione solo uno scampolo di partita nel derby di Coppa Italia perso con l'Inter e diverse presenze in Primavera. Quest'estate dopo un buon Europeo under 19 con la Serbia, il pre campionato con la prima squadra. Nella rosa di Pioli è chiuso da Giroud, Origi e probabilmente ora anche da De Ketelaere. Per questo motivo, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, è possibile che il calciatore parta in prestito in qualche squadra di Serie A per farsi le ossa. Le richieste non mancano.