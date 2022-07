Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere. Gazzetta: “35 milioni per chiudere entro due giorni”

Sono ore decisive per il passaggio di Charles De Ketelaere al Milan: il trequartista belga, che ieri non è sceso in campo nemmeno un minuto nella Supercoppa del Belgio, a fine partita ha salutato i tifosi del Bruges ed ora è pronto a volare per Milano. L'affare dovrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nella giornata di oggi riprenderanno i contatti tra i due club per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Per convincere il Bruges, il Milan è pronto ad aumentare la sua ultima offerta da circa 30 milioni di euro complessivi: i rossoneri dovrebbero aumentare in particolare la parte relativa ai bonus, così da avvicinarsi ai 35 milioni che chiedono dirigenti della squadra belga.