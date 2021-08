Milan, prosegue la ricerca del trequartista: tutti i nomi sul tavolo

C’è grande attesa per la scelta del trequartista in casa Milan. Le occasioni di fine mercato decideranno il profilo su cui i rossoneri investiranno ma ci sono tanti nomi che circolano attorno alla squadra milanista. Uno dei preferiti è Ziyech del Chelsea, ma solo un affare in prestito potrebbe portarlo in Italia. Molto difficile anche Isco del Real, sia per i costi del cartellino che per l’ingaggio. James Rodriguez non è mai stata una vera idea, in particolare per lo stipendio e la tenuta del giocatore, in fase calante nelle ultime stagioni. Sabitzer piace ma sull’austriaco è piombato il Bayern Monaco, mentre su Vlasic continua la resistenza del Cska Mosca. Restano in piedi diverse piste ma la sensazione è che la dirigenza milanista abbia un nome nascosto su cui sta lavorando e tenterà l’affondo nei prossimi giorni. L’idea è prendere sempre un giocatore di qualità, che abbia fame e voglia di mettersi in gioco con il Milan. Continua la caccia al trequartista da parte del Milan. Arriveranno anche profili per altri ruoli, come il terzino destro, il mediano e un’ala destra. Infine in caso di occasione potrebbe arrivare anche una terza punta giovane.