Milan, può essere la settimana di Brahim Diaz

Nell’agenda del Milan ha sempre un posto di rilievo il rinnovo del prestito di Diaz. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha chiesto una formula che lo leghi di più ai rossoneri: alla soglia dei 23 anni, infatti, il giocatore vuole garantirsi un futuro, non un’altra stagione in prova. Diaz dovrebbe quindi arrivare in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto: da giorni c’è un principio d’accordo per una valutazione di 22 milioni di euro (il Real Madrid può riprenderselo per 27), ma non è ancora arrivata la fumata bianca.