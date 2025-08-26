Milan-Rabiot: il francese chiede un ingaggio di 5 milioni più bonus per arrivare ai 6
MilanNews.it
Arrivano sempre più conferme relative al fatto che il Milan starebbe cercando di accontentare Max Allegri (ri)portanto in Serie A Adrien Rabiot, da sempre pupillo del tecnico livornese. Dopo i primi contatti esplorativi del pomeriggio il giocatore si sarebbe fatto avanti dichiarando intenzioni ma soprattutto richieste.
Riportano infatti i colleghi di SportMediaset che per prendere in considerazione l'ipotesi Milan Adrien Rabiot chiederebbe un ingaggio di 5 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare ai 6, gli stessi che attualmente percepisce in patria al Marsiglia, che per il momento di reintegrarlo in rosa non ne ha alcuna intenzione.
Arrivano smentite sul fronte Juanlu Sanchez: il Milan non ha avuto contatti con il Siviglia per il terzino
