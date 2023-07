Milan-Reijnders, con un paio di milioni in più si può chiudere

La trattativa tra Milan e Az Alkmaar per Tijjani Reijnders è entrata nel vivo, specialmente dopo che i rossoneri hanno chiuso il colpo Pulisic. Come riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, c'è ancora distanza con gli olandesi che rimangono arrocati sulla loro richiesta di 25 milioni du euro. Da via Aldo Rossi mettono sul piatto cinque milioni in meno ma c'è ottimismo: la sensazione è che con un paio di milioni in più le due società possano venirsi incontro e stringersi la mano.