Milan, rinnovi a gonfie vele. Bennacer imminente, vicini Leao e Kalulu

Se per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita a gennaio non si sono registrati movimenti considerevoli, il Milan, durante la sessione invernale, ha lavorato duramente per consolidare la rosa a disposizione di Stefano Pioli; si è parlato tanto, infatti, della questione rinnovi ed in questo mese di febbraio se ne stanno subito raccogliendo i frutti.

Bennacer imminente

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026 4 milioni a stagione più bonus, è imminente l'annuncio del prolungamento di contratto di Bennacer; l'algerino dovrebbe presto firmare fino al 2026 con un adeguamento salariale corrispondente a 3 milioni di euro circa più bonus. L'annuncio ufficiale è atteso per le prossime ore.

Vicini Leao e Kalulu

Si registrano ottime sensazioni, inoltre, per quando riguarda Leao e Kalulu. Il portoghese, con l'intermediazione di Jorge Mendes, potrebbe presto prolungare fino al 2026 arrivando a guadagnare le stesse cifre di Theo Hernandez, con un'oscillazione derivante dai bonus e, ovviamente, dall'ammontare della cifra fissa. Per il francese, autore di una gran crescita dopo il suo arrivo nel 2020 per 300mila euro, si parla già di rinnovo con adeguamento salariale fino al 2025.