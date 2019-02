Milan, rossoneri al lavoro per i rinnovi di Abate e Zapata

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Leggo, il Milan è al lavoro per i rinnovi di Cristian Zapata e di Ignazio Abate, i quali hanno entrambi il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: il club di via Aldo Rossi ha intenzione di offrire ad entrambi un prolungamento di almeno un anno perchè il giovane spogliatoio milanista ha ancora bisogno di due senatori come loro.