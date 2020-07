Secondo Tuttosport in edicola oggi, il Milan è pronto ad accelerare per Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che da tempo è in cima alla lista degli obiettivi dei rossoneri per il centrocampo. L'ungherese, ch è uno dei pallini di Ralf Rangnick, ha già dato da tempo segnali di gradimento alla destinazione milanista