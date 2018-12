Milan, sanzione non dura. Ma ora sul mercato non si può più sbagliare

Adesso il Milan non può più sbagliare sul mercato. E' quanto scrive oggi in edicola il Corriere della Sera, che racconta della sanzione arrivata dall'UEFA per le inottemperanze del Fair Play Finanziario. Niente di durissimo: multa, rosa ridotta in Europa e obbligo di pareggiare il bilancio entro il 2021. Ma, proprio per quest'ultimo aspetto, il club rossonero dovrà stare molto attento ai prossimi acquisti per rientrare nei parametri nel giro di due anni e mezzo.