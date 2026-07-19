Il Milan segue Hojbjerg. Ceccarini: "Potrebbe lasciare il Marsiglia. I parametri di ingaggio ci sono"

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Il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, particolarmente attivo sia sul fronte delle uscite che dell'entrate:

"Il Milan dopo aver preso Gonçalo Ramos e Gila sta facendo alcune valutazioni soprattutto a centrocampo. Il rinnovo di Modric per un’altra stagione è sempre più probabile ma è chiaro che i rossoneri non intendono fermarsi qui e stanno cercando altre soluzioni. Una di queste porta a Hojberg, che potrebbe lasciare il Marsiglia. I parametri di ingaggio ci sono tutti resta capire la richiesta della società francese. Un altro giocatore che piace molto è Karetsas del Genk. I rossoneri stanno valutando se approfondire il discorso o meno, tenendo presente che anche il Borussia Dortmund è entrato in corsa".