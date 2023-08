Milan, sempre vivo l'interesse della Salernitana per Adli. Affare slegato da Mazzocchi

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, è sempre vivo l'interesse della Salernitana per Yacine Adli: il trequartista francese, che è in uscita dal Milan, è molto stimato dal tecnico dei campani Paulo Sousa, con cui ha già lavorato al Bordeaux. In caso di trattativa, sarebbe comunque un canale separato da quello di Pasquale Mazzocchi, terzino che piace molto ai rossoneri.