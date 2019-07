Milan, si allontana Torreira: l'Arsenal non vuole venderlo

Il fatto che il Milan si sia mosso ufficialmente per Jordan Veretout potrebbe significare che in via Aldo Rossi hanno capito che sia quasi impossibile arrivare a Lucas Torreira, sogno di mercato dei rossoneri per il centrocampo: come spiega Tuttosport, l'Arsenal non sembra infatti intenzionato a cederlo, nonostante il regista sudamericano tornerabbe volentieri in Italia per lavorare con Giampaolo.