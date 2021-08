Milan, si continua a trattare per Ilicic: se l'Atalanta abbassa le pretese si può chiudere

Josip Ilicic resta uno degli obiettivi più concreti per il mercato del Milan. Lo sloveno, scrive La Gazzetta dello Sport, non sarebbe un investimento a lungo termine, bensì un affare a basso costo. Si continua a trattare: se da Bergamo abbasseranno ulteriormente le pretese (lo sloveno non è stato convocato per l’ultima amichevole in Inghilterra) si può chiudere facilmente. Nei piani di Pioli Ilicic non sarebbe il rinforzo sulla trequarti, ma un'opzione in più per Pioli da sfruttare sulla zona destra dell’attacco dove oggi il titolare è Saelemaekers e l’alternativa Castillejo.