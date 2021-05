Milan, si tratta al ribasso per Adli. Per il francese i rossoneri hanno la priorità

Tante squadre sul gioiellino Amine Adli del Tolosa, impegnato in questi giorni nello spareggio con il Nantes per la promozione in Ligue 1 (match di ritorno in programma oggi, nella gara d’andata vittoria del Nantes). Il giocatore offensivo, classe 2000, fa gola a molte squadre ma dalla Francia fanno sapere che il Milan è sicuramente la destinazione più gradita per il blasone, per il progetto e perché ultimamente c’è un’importante base francese con Hernandez, Kalulu e il nuovo arrivato Maignan che potrebbero aiutarlo nell’inserimento.

Adli è un nome seguito da tempo dai talent rossoneri, a caccia di nuove opportunità sul mercato. La cifra inoltre, non sembrerebbe proibitiva e con il Tolosa si potrebbe raggiungere un’intesa al di sotto dei dieci milioni di euro. Per il Milan sarebbe un acquisto in linea con il progetto Elliott che punta spesso suo giovani talenti con ingaggio contenuto. Adli può svolgere diversi ruoli, infatti è stato provato sia da esterno destro che da trequartista, mentre in altre partite è stato schierato da seconda punta. Potrebbe essere un valido elemento da inserire nello scacchiere di Stefano Pioli.