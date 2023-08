Milan, Skoczylas ha firmato il suo nuovo contratto con il club rossonero

Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, Mateusz Skoczylas, centrocampista classe 2006 proveniente dal Zagłębie Lubin, ha appena firmato il suo nuovo contratto con il Milan. Il giocatore polacco, per il quale i rossoneri hanno dovuto battere la forte concorrenza dello Sporting Lisbona, aveva svolto le visite mediche nei giorni scorsi.

Il Milan lo ha acquistato per poco più di un milione di euro (bonus compresi) più una percentuale sulla futura rivendita.



Polish talent Mateusz Skoczylas has just signed as new AC Milan player, joining from Zaglębie Lubin 🔴⚫️🇵🇱 https://t.co/VBPeMUOAI9