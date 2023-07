Milan su Frattesi: le tre contropartite tecniche gradite al Sassuolo

MilanNews.it

Il Milan tenta il sorpasso sull'Inter per Davide Frattesi: oggi è infatti in programma un incontro da l'ad rossonero Giorgio Furlani, ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e l'agente del centrocampista Giuseppe Riso. I rossoneri puntano ad inserire nell'affare una contropartita tecnica. Secondo il Corriere della Sera, sono tre i giocatori che piacciono ai neroverdi: si tratta di Daniel Maldini, Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega.