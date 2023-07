Milan su Rogerio? AD Sassuolo: "Non c'è trattativa per ora, magari nei prossimi giorni..."

Nel corso del suo intervento a Rai Sport l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche della cessione del brasiliano Rogerio.

Nei giorni scorsi si è parlato di Milan per lui, nel caso in cui i rossoneri riuscissero a cedere Ballo-Touré: "Col Milan non c'è stata trattativa per Rogerio, abbiamo altre opportunità ma non col Milan in questo momento. Magari nei prossimi giorni arriveranno anche loro...".