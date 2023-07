Milan su Taremi: ecco perché il prezzo può andare al ribasso

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Attualmente Mehdi Taremi sembra essere il nome più significativo per l'attacco del Milan con Morata e Scamacca che, per ragioni diverse, sono passati in secondo piano. Attualmente il 31enne iraniano viene valutato dal Porto circa 20 milioni ma il suo contratto è in scadenza nel 2024: questo fa pensare che, più passeranno le settimane, più il prezzo del cartellino potrebbe abbassarsi specialmente se il Porto si renderà conto che non ci saranno margini per un rinnovo. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.