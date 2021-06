Milan, sulle fasce si pensa a due prestiti: Dalot e Firpo

Il Milan sta lavorando su tanti fronti in questo calciomercato. Oltre ai riscatti di Tomori e Tonali e al prolungamento del prestito (con opzione di riscatto) di Brahim Diaz, la dirigenza sta trattando l’acquisto di Olivier Giroud, si è concentrata anche sul mediano e i due terzini. In particolare nelle ultime ore sono avanzati i dialoghi con il Barcellona per Junior Firpo, che ha giocato pochissimo la scorsa stagione nella Liga. Il Milan vorrebbe Firpo come vice Hernandez ma non farà offerte al Barcellona. La soluzione scelta dai rossoneri è quella di un prestito con diritto di riscatto, stessa modalità che Maldini e Massara utilizzeranno per tentare un prestito bis di Diogo Dalot. Il portoghese ha lasciato il segno e il Milan lo rivorrebbe in rosa per la prossima stagione. Dalot è stato elogiato più volte da Stefano Pioli, come esempio di professionalità, e il grande impegno che ha messo in campo quando è stato chiamato in causa ha colpito la dirigenza. Se il Manchester United aprisse ad un prestito, con diritto di riscatto, il Milan riporterebbe il portoghese a Milano. Le idee per le fasce sono Firpo e Dalot, giocatori di esperienza che darebbero a Pioli le giuste alternative ai titolari in una lunga stagione in cui il Milan dovrà misurarsi pure in Champions League.