Milan, Tomori corteggiato dal Galatasaray ma lui non vuole muoversi

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il Galatasaray, oltre a Youssouf Fofana, avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore del Milan: si tratta di Fikayo Tomori che però non intende andare via dal club rossonero con cui tra l'altro sta discutendo da settimane il rinnovo del suo contratto che scade nel 2027.

Intanto il difensore inglese è pronto per tornare in campo dopo aver saltato l'ultimo partita del Milan contro la Fiorentina per squalifica: domani l'ex Chelsea sarà titolare contro il Como nel recupero della 16^ giornata di Serie A. Con lui ci sarà sicuramente Matteo Gabbia, mentre è in dubbio Strahinja Pavlovic. Se non dovesse recuperare, a completare la retroguardia milanista ci sarà Koni De Winter.