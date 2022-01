Milan, tutto su Sven Botman: subito o in estate

Stefano Pioli si aspetta un difensore dal mercato. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero. Come noto, Maldini e Massara stanno facendo di tutto - sfruttando anche i rapporti fra le due proprietà - per convincere il Lille a lasciar partire Botman già a gennaio. Stando all’indiscrezione, i rossoneri si “accontenterebbero” anche di bloccare il difensore per l’estate. La strada è complicata, ma il Milan ci proverà.