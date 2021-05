Milan, tutto su Tomori: via alla missione col Chelsea

Il Milan busserà presto alla porta del Chelsea per Tomori. Come riporta Tuttosport, nell'ultima settimana i rossoneri hanno evitato di disturbare i londinesi, impegnati a preparare la finale di Champions, ma da oggi ogni giorno sarà buono per contattare Marina Granovskaia, la plenipotenziaria dei Blues, e discutere del riscatto del difensore. Il prezzo fissato è di 28 milioni: difficilmente arriveranno sconti, ma Maldini ci proverà comunque.