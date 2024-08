Milan, ultimo tentativo per Fofana: in alternativa resta caldo Koné del Monchengladbach

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Youssouf Fofana, da mesi oramai il prescelto della dirigenza per andare a completare il centrocampo da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. Nonostante la continua, ed a tratti incolmabile, distanza con il Monaco, l'amministratore delegato Giorgio Furlani avrebbe in programma una sorta di "missione diplomatica" per provare a chiudere una volta e per tutte l'affare con i monegaschi, presentando un'ultima offerta da 20 milioni di euro, più bonus, per il cartellino del classe '99, con il contratto in scadenza fra poco meno di un anno.

Nel momento in cui dovesse fallire anche questo affondo, stando a quanto riportato da Tuttosport il Milan virerebbe sull'alternativa a Fofana, Manu Koné del Borussia Monchengladbach, profilo che venne cercato già nell'estate del 2021. Scrive il quotidiano che la valutazione base dell'U23 francese "si aggira sui 15 milioni e le sue caratteristiche ben si potrebbero sposare con l’idea di calcio di Paulo Fonseca che, in queste settimane di lavoro, ha impostato Ruben Loftus-Cheek come uno dei due mediani davanti alla difesa e lo stesso lavoro, per caratteristiche fisiche e abnegazione senza palla, lo sta facendo anche con Yunus Musah".