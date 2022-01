Milan, un'altra uscita dopo Conti: Castillejo verso la Samp

L’ultima settimana di mercato potrebbe portare a un’altra uscita nel Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, dopo Andrea Conti, trasferitosi alla Sampdoria, anche Samu Castillejo attende il via-libera per passare la seconda parte di stagione in blucerchiato. Lo spagnolo non rientra nei piani di Pioli e del club rossonero: il suo nome è stato inserito da tempo nella lista dei partenti.