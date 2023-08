Milan, un nuovo centravanti solo se parte Colombo: il Genoa rimane interessato

Dopo aver chiuso ieri l'affare Junior Messias, il Milan e il Genoa mantengono aperto il canale delle trattative. Nel mirino del Grifone c'è infatti da tempo Lorenzo Colombo, centravanti classe 2002 rossonero a oggi unica riserva naturale di Olivier Giroud. Sulle tracce dell'attaccante c'è anche il Cagliari. Se i rossoneri dovessero far partire Colombo, allora la dirigenza di via Aldo Rossi si muoverà con decisione verso un altro obiettivo in attacco. Lo riferisce Tuttosport.