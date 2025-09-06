Milan, va avanti la negoziazione per la risoluzione con Origi

Dopo la prima apertura avvenuta lo scorso giugno (LEGGI QUI l'anticipazione di MilanNews.it), i discorsi tra il Milan e Divock Origi per la risoluzione del contratto dell'attaccante belga hanno subito una brusca frenata. L'ex Liverpool non si è mai mosso dalla sua richiesta, ovvero quella di incassare più della metà dei 4 milioni di euro che percepisce a stagione come buonuscita.

Una cifra del genere il club rossonero non ha mai voluto garantirgliela, complice anche l'apporto nullo che il belga ha dato in queste stagione. Il fatto che il Milan non apra a questa soluzione ha portato Origi a compiere un passo indietro allungando ulteriormente i tempi, con la dirigenza rossonera che comunque continua a parlare con le parti interessate per riuscire a trovare un accordo. A riportarlo sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.